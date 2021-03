Inter-Atalanta, de Vrij (Inter TV): “Punti pesanti, ora siamo più concentrati. Pressione? Non guardiamo troppo avanti”

Anche stasera l’Inter si è confermata cinica e spietata in uno scontro diretto che l’ha vista affrontare l’Atalanta. La squadra di Antonio Conte ha giocato con furbizia ed è stata brava ancora una volta a giocare d’attesa, sfruttando un momento di debolezza su calcio da fermo degli avversari per colpire con Milan Skriniar e trovare un vantaggio preziosissimo. Nonostante la sofferenza dei minuti finali, il lavoro straordinario di Samir Handanovic e di tutta la difesa è riuscito a mantenere inviolata la porta nerazzurra, conquistando così tre punti che valgono quasi una stagione.

Al termine dell’incontro Stefan de Vrij si è fermato ai microfoni di Inter TV. Le parole del difensore: “Penso che sono punti pesantissimi quelli di stasera contro una squadra fortissima che mette in difficoltà chiunque. Giocatori forti abituati a fare la battaglia, questo risultato ci dà tanta soddisfazione. Penso che la concentrazione è una cosa importantissima per noi calciatori, penso che siamo migliorati tanto su questo aspetto, giochiamo da squadra e siamo compatti. Ognuno cerca di dare una mano alla squadra, questa è la nostra forza, c’è grande spirito e voglia di vincere. Ultimamente le cose stanno andando molto bene. Scontri diretti? Sapevamo l’importanza di questa partita, era fondamentale fare risultato e siamo contenti per la vittoria. Pressione? Pensiamo partita dopo partita, ora ci concentriamo sulla prossima senza guardare troppo avanti”.

LE PAGELLE DI INTER-ATALANTA >>>

Siamo LIVE ora su YouTube. Entra a commentare la partita con noi