Inter-Atalanta, Conte (Inter Tv): “Abbiamo l’osso in bocca, teniamocelo stretto. Ora dodici finali”

Dopo l’importantissima vittoria per 1-0 sull’Atalanta, ottenuta grazie ad una rete realizzata da Milan Skriniar ad inizio ripresa, l’allenatore dell’Inter Antonio Conte si è fermato davanti ai microfoni dei giornalisti per dire la sua sulla gara.

Ecco le sue parole rilasciate ad Inter Tv: “Vincere era importante, perché giocavamo contro una squadra che in Italia è una certezza, secondo me avevano anche chance scudetto. Eravamo sotto pressione, non dimentichiamo che le dirette concorrenti avevano vinto tutte: sono tre punti importanti, che sottolineano la solidità caratteriale del gruppo”.

Il tecnico prosegue: “Era l’ennesima partita in pochi giorni, complimenti ai ragazzi. È un gruppo che è cresciuto molto nel percorso, soprattutto dal punto di vista caratteriale, detto questo incrocio le dita: mancano dodici partite, abbiamo l’osso in bocca e dobbiamo tenercelo stretto”.

Sull’arbitro Mariani: “Complimenti a lui, ha arbitrato in maniera corretta. Ha lasciato giocare ed è stato bravo anche nella gestione dei cartellini, merito anche delle due squadre”.

Conte continua: “Domani i ragazzi si riposeranno, poi ci attendono due gare difficili contro Torino e Sassuolo. Godiamoci la vittoria, poi testa ai prossimi impegni, sono dodici finali”.

