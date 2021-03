Inter-Atalanta, De Vrij (Sky): “Siamo più solidi, abbiamo fatto il salto di qualità. I pochi gol presi? Merito anche degli attaccanti”

Vittoria doveva essere e vittoria e stata. Soffrendo e non senza qualche difficoltà l’Inter supera l’Atalanta per 1-0 grazie alla rete nel secondo tempo di Milan Skriniar e conserva il +6 in classifica dal Milan secondo. Ad analizzare il match nel post partita ai microfoni di Sky Sport ci ha pensato Stefan De Vrij.

Ecco le sue parole: “Scudetto? In spogliatoio c’è soddisfazione per il risultato. L’Atalanta mette in difficoltà tutti, e siamo felici. Abbiamo fatto un salto di qualità, abbiamo imparato a soffrire in certe partite, come contro il Parma quando hanno segnato il 1-2. L’anno scorso avremmo fatto più difficoltà a tenere il risultato, ora siamo più solidi. Skriniar? Abbiamo un bel rapporto, cerchiamo di aiutarci tra difensori per crescere tutti”.

“Ormai gioco da sei anni in Italia, ho imparato tutti gli aspetti del difendere e la gara come questa ci da soddisfazione nel non prendere gol, tutti partecipano alla difesa. Siamo molto uniti e compatti e subiamo di meno. Se prendiamo pochi gol è merito di tutta la squadra a partire dagli attaccanti. L’Atalanta gioca sempre uomo a uomo, lo sapevamo. Dopo l’1-0 ci siamo abbassati perché non riuscivamo a tenere palla, questo può succedere ma l’importante è rimanere sempre compatti.”, ha concluso.

