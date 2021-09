Inter-Atalanta, designato Maresca per il match di San Siro

Le designazioni arbitrali per il match di domani alle ore 18.00

Inter-Atalanta, uno degli anticipi della sesta giornata di Serie A in scena domani alle ore 18.00 a San Siro, si avvicina. I nerazzurri si preparano a scendere in campo per confermare l'ottima striscia di risultati ma l'avversario sarà dei più impegnativi. A dirigere la gara ci sarà l'arbitro Fabio Maresca. Ecco le designazioni ufficiali per il match: