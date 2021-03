Inter-Atalanta, De Grandis: “Tutti difendono per Conte, come Eto’o con Mou. Lukaku assente ingiustificato”

Una vittoria che vale molto di più dei 3 punti: l’Inter contro l’Atalanta vince dopo aver dimostrato di saper soffrire, contro un avversario di assoluto valore, che le è stato superiore nel gioco.

E proprio su questo aspetto si sofferma il giornalista di Sky, Stefano De Grandis, sottolineando la volontà da parte di tutti di dare il proprio contributo, anche con il sacrificio: “Quando vedi Eriksen che per anticipare Freuler gli dà un calcio, significa che tutti sono disponibili a difendere. Il paragone fatto in telecronaca da Caressa con Eto’o nel 2010 ci sta. L’assente ingiustificato è Lukaku. Ho una grande stima di lui, ma proprio per questo è strano vederlo sbagliare. Una volta ha sbagliato la giocata quando doveva mandare in porta Hakimi e in due occasioni non invece non ha fatto gol”.

