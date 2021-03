Inter-Atalanta, Handanovic (Inter Tv): “Bravi a soffrire, si cresce anche vincendo partite così”

È stata una partita sofferta per l’Inter, che però alla fine ha portato a casa tre punti importantissimi, al termine di una gara tiratissima giocata contro un’ottima Atalanta. La formazione di Antonio Conte ha vinto per 1-0, grazie alla rete realizzata nella ripresa da Milan Skriniar: resta inalterato il vantaggio sulle rivali in classifica.

Dopo il fischio finale, Samir Handanovic ha detto la sua sulla gara ai microfoni di Inter Tv: “Ci aspettavamo una partita difficile e così è stato, non è facile giocare contro l’Atalanta, negli ultimi tre anni contro di loro sono sempre state sfide toste. Siamo stati bravi a non soffrire, anche un po’ fortunati”.

Il capitano prosegue: “Il percorso di crescita passa dal successo in partite così. Oggi godiamo ancora un po’, da domani si pensa al Torino“.

LE PAGELLE DI INTER-ATALANTA: SKRINIAR E BASTONI FANNO GLI ATTACCANTI —>

