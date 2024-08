Lautaro-Taremi, ballottaggio totale: le sensazioni di Inzaghi

Il grande ballottaggio della vigilia di Inter-Atalanta è senza dubbio nel posto in attacco vicino a Marcus Thuram: Simone Inzaghi dovrà scegliere fra Lautaro Martinez e Mehdi Taremi. Il Toro è da considerarsi recuperato dopo l’elongazione agli adduttori che gli ha fatto saltare la gara con il Lecce, nella quale l’iraniano è partito da titolare.

Il tecnico nerazzurro è ancora alle prese con il dubbio di formazione, visto che sono tanti i fattori in gioco. Da un lato c’è la voglia di affidarsi al capitano in una partita dal coefficiente di difficoltà così elevato, ma dall’altro bisogna considerare anche il periodo dal quale l’argentino è reduce. Lautaro, infatti, è tornato a Milano solo il 6 agosto dopo la Coppa America e l’infortunio ha frenato ulteriormente la sua preparazione fisica.

Per questo, Inzaghi potrebbe anche propendere per una scelta più prudente e iniziare con il capocannoniere della scorsa Serie A in panchina, pronto a subentrare nel secondo tempo. Decisivo l’allenamento di oggi.