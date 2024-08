Gasperini perde un big per infortunio: “Salta Inter-Atalanta”

È giornata di vigilia di Inter-Atalanta, primo vero big match stagionale non solo per le due squadre coinvolte, ma anche per tutta la Serie A. Si gioca domani sera a San Siro (ore 20:45) e la sfida aprirà le danze di una terza giornata ricca di grandi partite, fra cui Juventus-Roma e Lazio-Milan.

Per quanto riguarda le ultime in casa bergamasca, il tecnico Gian Piero Gasperini dovrà fare a meno di uno dei giocatori più attesi, ovvero l’ex Nicolò Zaniolo. Il classe 1999 si è fermato a causa di un risentimento muscolare all’adduttore sinistro e – secondo La Gazzetta dello Sport – salterà la partita contro l’Inter. La Dea, però, ritroverà Ademola Lookman dopo la decisione a sorpresa di Gasperini.