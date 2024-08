Gasperini sconfessa i piani: mossa a sorpresa anti-Inter

Grande sorpresa in casa Atalanta verso la partita di venerdì sera contro l’Inter. Durante l’ultima seduta di allenamento, infatti, Gian Piero Gasperini ha scelto di far aggregare Ademola Lookman al resto del gruppo.

L’attaccante si stava allenando a parte, dopo che nei giorni scorsi si era di fatto auto escluso a causa delle voci di calciomercato su un possibile trasferimento. I piani annunciati dal club bergamasco erano quelli di reintegrare Lookman solo dopo la sosta, ma Gasperini non ha saputo resistere alla tentazione di averlo subito, visto il sentitissimo impegno contro l’Inter alle porte. Per questo motivo, il classe 1997 potrebbe essere a disposizione già per la gara di San Siro.