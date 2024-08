Tutte le squadre qualificate alla nuova Champions League 2024/25

Oggi si terrà il tanto atteso sorteggio che decreterà il calendario della prima fase della nuova Champions League. Contrariamente al passato, non verranno sorteggiati i tradizionali 8 gruppi della fase a gironi. Da quest’anno, infatti, ogni formazione partecipante dovrà scontrarsi con 8 squadre diverse, disputando 4 partite in casa e 4 fuori.

La nuova Champions verrà dunque intesa come un campionato unico composto da 36 squadre: le prime 8 avranno accesso diretto agli ottavi di finale, mentre le formazioni in classifica dal 9° al 24° posto dovranno scontrarsi in un playoff per accedere al turno successivo.

Andiamo dunque a conoscere quali sono le 36 formazioni – divise per fasce – che prenderanno parte alla rinnovata Champions League:

PRIMA FASCIA: Manchester City, Inter, Bayern Monaco, Borussia Dormund, Real Madrid, Lipsia, Paris Saint Germain, Barcellona, Liverpool.

SECONDA FASCIA: Bayer Leverkusen, Arsenal, Atletico Madrid, Atalanta, Juventus, Milan, Bruges, Shakhtar Donetsk, Benfica.

TERZA FASCIA: Feyenoord, Sporting CP, Psv Eindhoven , Celtic, Dinamo Zagabri, Young Boys, Salisburgo, Slavia Praga o Lille, Stella Rossa.

QUARTA FASCIA: Girona, Monaco, Stoccarda, Sturm Graz, Bologna, Brest, Aston Villa, Slovan Bratislava, Sparta Praga.

Ogni formazione dovrà affrontare due avversarie per ogni fascia, per un totale di 8 match nella prima fase. Per quanto riguarda le nuove modalità del sorteggio in programma oggi, trovate tutto nel nostro approfondimento a questo link.