Nuova Champions League, ECCO come funziona il sorteggio

Da questa stagione, come già annunciato da anni, prenderà il via il nuovo formato della Champions League. Una competizione estremamente rinnovata che vedrà la partecipazione di ben 36 squadre (4 in più rispetto al passato), ma soprattutto due match in più per ogni club rispetto ai sei tradizionali della prima fase. Da quest’anno, infatti, ogni formazione dovrà affrontare 8 match contro 8 avversari all’interno di un campionato unico che va a rimpiazzare l’ormai ex fase a 8 gironi.

Rispetto al passato, dunque, come funzionerà il sorteggio da cui nasceranno gli accoppiamenti della prima fase della Champions League 2024/25? Andiamolo a scoprire grazie alle ultime indicazioni fornite ufficialmente dell’Uefa.

Tutti i club partecipanti verranno per prima cosa suddivisi in quattro fasce in base al rispettivo coefficiente all’inizio di questa stagione (la squadra vincitrice dell’edizione precedente – il Real Madrid – viene considerata testa di serie, dunque in prima fascia). Ogni squadra andrà a pescare dalle urne 8 diversi avversari, rispettivamente due per ogni fascia di suddivisione (uno in casa e l’altro in trasferta).

Per quanto riguarda le modalità di sorteggio, l’Uefa ha spiegato che “tutte le 36 squadre saranno estratte manualmente usando palline fisiche. Per ogni squadra estratta manualmente, un software automatizzato designato estrarrà casualmente otto avversari nei quattro contenitori, che saranno rivelati sullo schermo nella sala delle estrazioni e in televisione. Il software deciderà anche quali partite si svolgeranno in casa e quali in trasferta”.

Da qui si entra nel vivo del sorteggio, come spiegato dall’organo presieduto da Ceferin: “L’estrazione inizierà con la fascia 1, assegnando otto avversari a tutte le nove squadre, una dopo l’altra, e continuerà con le altre fasce in ordine decrescente finché a tutte le squadre non saranno stati assegnati i loro otto avversari. Il software garantirà la totale casualità nel quadro delle condizioni di estrazione stabilite dai regolamenti (ad esempio protezione del paese e non più di due avversari dello stesso paese), garantendo al contempo che l’estrazione possa essere completata per tutte le squadre senza che si verifichi in alcun momento una situazione di stallo”.

Il calendario definitivo con date e orari di tutte le partite di questa prima fase della nuova Champions League, verrà elaborato in un secondo momento ed annunciato sabato 31 agosto. Il sorteggio, invece, avverrà giovedì 29 agosto, giorno in cui tutte le squadre conosceranno i propri rivali.