Atalanta, un titolare out per influenza: si decide domani

L‘Atalanta si prepara al primo big match stagionale, venerdì sera a San Siro contro l’Inter per la terza giornata di Serie A. Il tecnico Gian Piero Gasperini, durante l’allenamento di oggi, ha fatto a meno di cinque giocatori, fra cui alcuni titolari.

A Zingonia, infatti, si sono allenati a parte Sulemana, Kolasinac e Bakker, reduci dai rispettivi problemi fisici. Per quanto riguarda Ademola Lookman, invece, il reintegro in squadra è fissato dopo la sosta, tant’è che l’attaccante ha proseguito con il lavoro personalizzato dopo il caso di calciomercato che lo vedeva come possibile partente fino a qualche giorno fa.

Influenza per il difensore Isak Hien, titolare in entrambe le gare sin qui disputate in Serie A contro Lecce e Torino. Per lo svedese sarà a questo punto decisivo l’allenamento di domani: se non dovesse lavorare con il gruppo alla vigilia della sfida all’Inter, è difficile che possa partire da titolare venerdì sera.