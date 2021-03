Inter-Atalanta, Handanovic (Sky): “Oggi abbiamo sofferto, ma bisogna saper vincere anche così. Sono i dettagli a decidere queste partite”

Vittoria doveva essere e vittoria e stata. Soffrendo e non senza qualche difficoltà l’Inter supera l’Atalanta per 1-0 grazie alla rete nel secondo tempo di Milan Skriniar e conserva il +6 in classifica dal Milan secondo. Ad analizzare il match nel post partita ai microfoni di Sky Sport ci ha pensato il capitano Samir Handanovic.

Ecco le sue parole: “Ci aspettavamo una gara difficile, l’Atalanta è un’ottima squadra, non è facile giocare contro loro. Abbiamo sofferto ma si vince anche così, è questa la strada. I dettagli spostano queste partite. Loro hanno colpito due volte nel primo tempo, bravi noi a non prendere gol. E’ stata una partita tosta, l’importante era non perdere punti perché altre squadre dovranno affrontare l’Atalanta. La difesa e le parate? Tutto questo parte dall’allenamento quotidiano, ogni giorno correggiamo errori e vediamo video. Essere usciti dall’Europa è stata una grande delusione ma dall’altra ci permette di allenarci bene. Scudetto? Bisogna giocare come abbiamo fatto finora. Palleggiare quando dobbiamo palleggiare e soffrire quando c’è da soffrire”.

