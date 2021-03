LIVEBLOG – “Anticalcio, ma va bene così”. L’esultanza dei tifosi nerazzurri dopo Inter-Atalanta

Il secondo tempo – per come si è sviluppato – poteva mettere in pericolo i tre punti: ma la vittoria – per sporca che sia – è arrivata lo stesso, e consente all’Inter di mantenere il +6 in classifica sul Milan, conservando il vantaggio e lanciandosi sempre di più nel tentativo di portare a Milano lo Scudetto. Esultano i tifosi interisti sui social, ed ecco qui una compilazione di alcuni tweet pubblicati dopo il fischio finale.

