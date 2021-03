Premio speciale per Romelu Lukaku prima del fischio d’inizio di Inter-Atalanta. Dopo il riscaldamento, l’attaccante nerazzurro ha ricevuto il premio MVP di Febbraio da parte della Lega Serie A. Un riconoscimento strameritato per Big Rom, capace di trascinare a suon di gol l’Inter al primo posto in classifica.

