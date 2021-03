Inter-Atalanta, Skriniar (Sky): “Sarà una partita tosta. Oltre me sta crescendo tutta la squadra”

Si torna in campo dopo la vittoria di giovedì sera al Tardini contro il Parma. L’Inter di Antonio Conte vuole rispondere alle vittorie di Milan e Juventus e questa sera a San Siro per il posticipo della 26^ giornata di Serie A ospiterà l’Atalanta.

Ai microfoni di Sky Sport Milan Skriniar ha presentato così la partita: “Non guardiamo la calssifica, vogliamo rimanere concentrati ogni partita va giocata per vincere. Sono bravi anche loro in attacco ma sono anche una buona squadra nel complesso. Ci aspettiamo un partita tosta in difesa e in attacco , dobbiamo stare attenti. Io mi sento bene cerco di migliorare ogni giorno, questo fase di campionato è fondamentale, tutta la squadra sta crescendo non solo io. Sto lavorando bene con la difesa tre sto e capendo meglio le cose, ci voleva un po’ di tempo, ora mi sento bene e sono contento. Dobbiamo continuare a crescere ancora di più”.

