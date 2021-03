Inter-Atalanta, Skriniar (Inter TV): “Ci aspettano 90 minuti di battaglia, sarà una bellissima partita”

L’Inter deve mandare un segnale importante, forse decisivo, per il futuro del campionato dopo le vittorie di ieri delle inseguitrici. Di fronte stasera a San Siro ci sarà un avversario per nulla facile come l’Atalanta di Giampiero Gasperini, in un match che si preannuncia spettacolare.

Prima del fischio d’inizio ai microfoni di Inter TV ha parlato Milan Skriniar: “Una sfida bellissima, siamo i migliori attacchi del campionato. Ci aspetta una partita tosta, loro sono in un buon momento e dovremo essere attenti per tutta la partita”.

COME FERMARE L’ATALANTA – “Dobbiamo stare tutti attenti, non solo noi difensori ma tutta la squadra. Cerchiamo di essere compatti e davanti cercare di fargli male. Loro impostano dal portiere come noi, saranno 90 minuti di battaglia”.

