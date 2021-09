Dove vedere Inter-Atalanta: diretta TV e streaming del match

Tutte le informazioni per seguire la sesta giornata di Serie A in diretta da San Siro

Dopo aver centrato un'importante vittoria in rimonta sulla temibile Fiorentina di Vincenzo Italiano , l' Inter di Simone Inzaghi si proietta verso la sfida di sabato 25 settembre 2021 alle ore 18.00 contro l' Atalanta . Una partita che darà ulteriori indicazioni sul potenziale del club meneghino, chiamato a confrontarsi contro la Dea che anche quest'anno sembra in ottima forma, con 10 punti ottenuti nelle prime cinque giornate.

Inter-Atalanta sarà trasmessa in diretta tv e in esclusiva da DAZN. Sarà possibile assistere alla gara scaricando l'app su Smart TV, oppure attraverso una consolle di gioco o con dispositivi come Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. Inter-Atalanta, inoltre, sarà visibile anche in diretta streaming: gli abbonati potranno guardarla sul sito ufficiale della piattaforma, oppure scaricando l'app su dispositivi come pc, tablet o smartphone.