Calhanoglu (CdS): “Inter, qui perché voglio vincere. Skriniar? Impressionante”

Il centrocampista nerazzurro: "Non ho mai avuto dubbi sull'Inter: sono in una società importante"

Calhanoglu ha raccontato i primi mesi in nerazzurro ai microfoni del Corriere dello Sport: dall'esperienza con Inzaghi ai compagni di squadra fino alle ambizioni di questa stagione. Questi i passaggi più importanti dell'intervista:

"Meglio se lo chiedete al mio agente. Io non ho parlato con nessuno perché ero impegnato all’Europeo e pensavo solo alla Turchia. Lui sapeva che doveva trovarmi la migliore soluzione possibile e lo ha fatto".

Quando è arrivato all’Inter e ha visto partire prima Hakimi e poi Lukaku, non ha pensato di aver sbagliato scelta?

"Mai. Sapevo che loro due avevano svolto un grande lavoro qua e hanno tutto il mio rispetto. É normale che, in un momento economico complicato a causa del Covid, non sia facile tenere grandi giocatori che hanno offerte importanti. Il bene del club va messo davanti a tutto. Io sono sempre rimasto concentrato sul mio lavoro perché sapevo di essere venuto in una grande società".