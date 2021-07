L’appello delle squadre palestinesi: “Annullate Inter-Atletico Madrid in Israele”

L'amichevole tra i due club campioni si giocherebbe l'8 agosto

Alessio Murgida

207 società palestinesi hanno scritto una lunga lettera all'Inter e all'Atletico Madrid in vista dell'amichevole dell'8 agosto, lettera tradotta da Bdlsitalia.org: "Noi, sottoscritte società sportive palestinesi, vi scriviamo per esortarvi a cancellare la vostra partita 'amichevole' nell’Israele dell'apartheid". L'appello arriva dopo i tristemente noti fatti avvenuti nella striscia di Gaza: "Come vostri colleghi e come atleti che condividono la passione per lo sport e il fair play, non vogliamo vedere la vostra passione e il vostro nome abusati da nessuno, specialmente dalla propaganda dell’Israele dell'apartheid nel suo disperato tentativo di mascherare con lo sport le continue violazioni del diritto internazionale e i crimini contro il nostro popolo palestinese".

"La partita è organizzata dal miliardario canadese israeliano Sylvan Adams, un autoproclamato ambasciatore di Israele che afferma di "dedicare questo capitolo della [sua] vita alla promozione di Israele. Nel solo mese di maggio, i soldati israeliani hanno ucciso due promettenti calciatori, il sedicenne Said Odeh del Balata FC nella Cisgiordania occupata e Muath Nabil Al-Zaanin del Beit Hanoun FC a Gaza. Israele ha posto fine alla carriera di dozzine di atleti palestinesi.

Israele limita la nostra libertà di movimento, il che significa che non siamo liberi di viaggiare per allenarci o giocare contro i nostri omologhi palestinesi. Significa anche che le nostre possibilità di viaggiare per giocare contro altre squadre regionali o internazionali sono molto limitate. Il razzismo è dilagante nel calcio israeliano. Questo razzismo non è limitato al calcio,ma istituzionalizzato in Israele, che di recente importanti organizzazioni internazionali e israeliane per i diritti umani hanno descritto come un regime di apartheid.

Il regime israeliano dell'apartheid e tutte le sue componenti, compreso il calcio, sono profondamente complici delle violazioni del diritto internazionale. La Israel Football Association (IFA) si rifiuta di escludere le squadre di insediamenti illegali che include nei suoi campionati, mentre continua a difendere queste squadre da qualsiasi sanzione all'interno degli organismi internazionali.

Con l'ultima aggressione di Israele al nostro popolo, specialmente nella Striscia di Gaza assediata e Gerusalemme, abbiamo assistito a ondate di significativa solidarietà da tutto il mondo, specialmente nello sport, con un numero senza precedenti di giocatori attivi che si battono per i diritti dei palestinesi. Inoltre, decine di migliaia di artisti, musicisti e accademici hanno firmato lettere a sostegno del diritto dei palestinesi alla libertà e alla giustizia, si sono anche impegnati a non minare la lotta palestinese e a non coprire l'apartheid israeliano.

Nel 2018, quando l'Argentina ha annullato l'amichevole con Israele, il loro attaccante Gonzalo Higuain ha detto di aver fatto la cosa giusta. Oggi vi chiediamo di fare anche voi la cosa giusta. Per favore, annullate questa partita di sports-washing".