Dal Brasile – L’Inter ha sondato Rodrigo Muniz: il Flamengo attende l’offerta ufficiale

Il giovanissimo centravanti è conteso anche da altre squadre europee e non

Nome a sorpresa accostato all'Inter sul mercato che viene fatto direttamente dai media brasiliani. Si tratta di Rodrigo Muniz, giovane centravanti classe 2001 di proprietà del Flamengo, sul quale avrebbe seriamente messo gli occhi addosso il club nerazzurro. A riportare l'indiscrezione nelle ultime ore è stato il portale 'O Dia', secondo il quale la dirigenza di Viale della Liberazione avrebbe già sondato il terreno con la società brasiliana, in attesa di poter formulare una richiesta ufficiale e superare la concorrenza per giovane talento.