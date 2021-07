Zanetti: “Lautaro? Molto contento per lui, sapevo quanto teneva alla Copa America”

Il vice presidente nerazzurro ha fatto i suoi complimenti al connazionale e attaccante interista

Da argentino, vice presidente dell'Inter e punto di riferimento per qualsiasi calciatore che veste la maglia nerazzurra, Javier Zanetti nelle scorse ore ha finalmente parlato della storica vittoria in Copa America della sua albiceleste, trascinata da un grande Lautaro Martinez. Un successo che alla selezione argentina mancava addirittura da ben 28 anni e che ha fatto esplodere di felicità un popolo intero. Proprio in riferimento al centravanti interista, l'ex calciatore ha speso un passaggio della sua intervista rilasciata per 'Canal IP'.