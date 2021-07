GdS – Inter, corsa a due tra Dumfries e Bellerin. Inzaghi attende il rinforzo: le ultime

I due esterni si giocano il posto libero a destra dopo l'addio di Hakimi

Giunti quasi al termine della prima settimana di lavoro di Simone Inzaghi ad Appiano Gentile, l' Inter ha iniziato a restringere il campo degli esterni a due nomi in particolare sul mercato . Dopo la partenza di Achraf Hakimi è infatti rimasto a destra un vuoto che inevitabilmente andrà colmato entro l'inizio di stagione, anche perché lo stesso allenatore vorrà avere il tempo necessario per lavorarci su. Soprattutto perché entrambi i profili che sembrano giocarsi il posto a disposizione nella rosa nerazzurra arriverebbero da campionati esteri e dunque dovrebbero quantomeno adattarsi al calcio italiano.

Come scritto stamattina da La Gazzetta dello Sport, il primo nome forte rimane quello di Hector Bellerin, per il quale resta ancora una distanza sulla formula tra Inter e Arsenal. Il club nerazzurro ha infatti chiesto un prestito con diritto di riscatto, contro l'obbligo che invece gli inglesi vorrebbero inserire per sbloccare l'operazione. Va detto che lo stesso terzino spagnolo nella giornata di ieri si è speso ufficialmente nei confronti del club londinese, forzando la mano per cercare di lasciare dopo 10 anni i Gunners.