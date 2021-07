GdS – Primo giorno di Calhanoglu ad Appiano Gentile: sarà centrale nelle idee di Inzaghi

Doppia seduta e lavoro personalizzato per il centrocampista turco al primo giorno da interista

Dopo essere tornato ieri sera a Milano, quest'oggi Hakan Calhanoglu potrà finalmente vivere la sua prima vera giornata da calciatore nerazzurro. Come scritto questa mattina da La Gazzetta dello Sport , il centrocampista turco è infatti atteso a braccia aperte da Simone Inzaghi ad Appiano Gentile per la sua prima doppia seduta della stagione, ma anche dai nuovi compagni che avranno il compito di accogliere l'ormai ex rivale rossonero nel migliore dei modi e farlo sentire immediatamente a casa nella formazione campione d'Italia.

Calhanoglu avrà un ruolo fondamentale nella nuova Inter di Inzaghi e con ogni probabilità rappresenterà ciò che Luis Alberto costituiva per la sua Lazio. Il centrocampista inizierà subito con una sessione di allenamento personalizzata, in modo da poter raggiungere in poco tempo il livello dei compagni ed essere pronto ad aumentare il ritmo per la prossima settimana. In vista del primo test amichevole contro il Lugano fissato per questo sabato, il tecnico interista potrebbe concedergli una ventina di minuti per vederlo subito all'opera col pallone tra i piedi.