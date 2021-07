GdS – Inter, in settimana l’annuncio di sponsor e maglia: sabato l’esordio contro il Lugano

Settimana di grandi novità per il club nerazzurro

Decisamente in ritardo rispetto alle tempistiche della scorse stagioni, finalmente l'Inter sta per annunciare le nuove maglie che la squadra indosserà il prossimo anno. Contestualmente alle nuove divise, che verranno subito indossate questo sabato in vista dell'esordio in amichevole contro il Lugano allo stadio Cornaredo, anche il nuovo sponsor verrà ufficializzato. Come anticipato già da diversi giorni, salvo sorprese al momento inattese, socios.com sarà il prossimo partner principale del club nerazzurro e prenderà il posto di Pirelli sulle maglie.