Accadde Oggi – 13 luglio 2020, l’Inter batte in rimonta il Torino per 3-1

I nerazzurri prima vanno sotto grazie a una rete di Belotti, poi regiscono e nel secondo tempo dominano la partita segnano tre gol ai granata riportandosi così al secondo posto in classifica

Il 13 luglio 2020 , l'Inter di Antonio Conte riacciuffa il secondo posto in classifica battendo a San Siro il Torino per 3-1. I nerazzurri, orfani di Lukaku , vanno subito sotto a causa di una papera di Samir Handanovic che non trattiene il pallone da calcio d'angolo e sulla quale si avventa Belotti che fa 0-1. L'Inter reagisce e macina gioco, pur subendo le pericolose ripartenze granata.

A inizio secondo tempo il pareggio: cross di Brozovic, sponda aerea di Lautaro per Young che in mezzo all'area segna l'1-1. Bastano due minuti poi per ribaltarla. Da azione di calcio d'angolo, Young la scodella in area per Sanchez che di testa l'appoggia a Godin che deve solo accompagnare il pallone in porta. Il terzo gol è un tiro di Lautaro deviato da Bremer che beffa Sirigu.