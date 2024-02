Inter-Atletico Madrid, probabili formazioni: due variazioni e un dubbio per Inzaghi

Al fischio finale di Inter-Salernitana tutto il mondo nerazzurro ha voltato pagina in pochi minuti e cominciato a preparare un’altra attesissima notte di Champions League. A San Siro arriva l’Atletico Madrid per l’andata degli ottavi di finale e dopo la finale di Istanbul, nonostante l’obiettivo scudetto stia assorbendo molte delle energie e delle attenzioni interiste, c’è voglia di riprovarci.

La formazione anti-Cholo per Simone Inzaghi sembra praticamente fatta. Vista l’assenza di Acerbi, fuori per un problema al polpaccio, si va verso la conferma in blocco degli uomini schierati dal primo minuto contro la Salernitana di Liverani venerdì sera. Le uniche novità riguardano le fasce, con Dimarco e Darmian che hanno riposato proprio con vista su questa partita. L’unico dubbio che verrà sciolto alla fine riguarda la corsia destra dove Dumfries ha ridato buone sensazioni e quindi può insidiare Darmian.

Ecco le probabili formazioni di Inter-Atletico Madrid: