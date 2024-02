Torna la Champions League e l’Inter sarà in campo a San Siro per una sfida molto delicata, valida per l’andata degli ottavi di finale. Di fronte, l’Atletico Madrid, squadra dal temperamento focoso e pronta a lottare su ogni pallone. Una battaglia che si prospetta intensa e dura, nella quale i nerazzurri dovranno fare attenzione ai cartellini.

Due giocatori in particolare: Henrkih Mkhitaryan e Lautaro Martinez. Due pilastri della formazione di Inzaghi, entrambi in diffida (l’altro è Kristjan Asllani), che in caso di giallo salteranno il ritorno del Wanda Metropolitano in programma il 13 marzo.

Uno scenario che il tecnico interista vuole evitare ad ogni costo, vista anche la lente di ingrandimento che tiene anche a gara in corso su chi viene ammonito. La sostituzione è sempre dietro l’angolo e se a stasera costringerebbe Inzaghi a rivedere i suoi piani a gara in corso, ma non esserci del tutto in Spagna avrebbe un effetto ancora più evidente sull’efficacia del ioco nerazzurro,