Inter-Bayern, Inzaghi: “Obiettivo 10 punti nel girone: Handanovic? Ecco cosa dico”

Alla vigilia dell'esordio in Champions League contro il Bayern Monaco , Simone Inzaghi - allenatore dell' Inter - parla in conferenza stampa ( insieme ad Hakan Calhanoglu ) per rispondere alle domande dei giornalisti. Ecco le parole:

BAYERN MONACO - "Ho visto le ultime 2 partite del Bayern, a livello di numeri non c'è stata partita. Poi sono stati bravi gli avversari con aggressività a non farsi battere. Il Bayern ha intensità e aggressività che la rendono una delle migliori squadre d'Europa."

BASTONI E BARELLA - “Parlare di singoli dopo la sconfitta di sabato non è il caso. Tutti quanti dobbiamo salire di condizione. La formazione? Ho diversi dubbi: manca ancora un allenamento. Sappiamo che in questo girone dobbiamo fare 10 punti.”

DERBY -“L’abbiamo analizzata : in alcuni momenti l’Inter ha fatto meglio, in altri ha fatto meglio il Milan. Ma loro sono riusciti a segnare tre gol in quel momento, noi soltanto due. Si sarebbe meritato il pareggio per le occasioni create. L'errore più grande che abbiamo commesso è che, quando abbiamo subito il gol del pareggio, abbiamo smesso di fare le cose bene. La squadra deve reagire meglio."