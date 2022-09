Dzeko-Bayern Monaco e quel conto aperto da più di 13 anni: l’Inter si affida a lui

In vista del big match contro il Bayern Monaco, in programma domani sera a San Siro, l'Inter si affida ad Edin Dzeko. Il centravanti bosniaco ha il merito di essere stato l'unico, insieme ad Henrikh Mkhitaryan, ad essere entrato in campo nel derby contro il Milan con la carica giusta. Non a caso, il gol che ha riaperto il match è arrivato proprio da lui, dopo più di 40 minuti in cui l'Inter era caduta in un baratro a livello mentale. Inoltre, nella sua carriera gli incroci tra Dzeko e il Bayern Monaco sono stati molteplici, alcuni positivi ed altri negativi.