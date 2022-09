Inter-Bayern Monaco, rivoluzione a sinistra e un big out: a cosa pensa Inzaghi

Ecco come la squadra nerazzurra può cambiare contro il Bayern Monaco

Simone Inzaghi sta pensando a una vera e proprio rivoluzione contro il Bayern Monaco . La sconfitta contro il Milan ha definitivamente convinto il tecnico nerazzurro a cambiare qualcosa nella squadra, a partire dai singoli. Sì, perché, nella giornata di ieri Inzaghi ha rivisto il Derby con il gruppo nerazzurro: si è parlato di tattica e non. Ma Inzaghi sa benissimo che è anche una questione di testa. Ecco, allora, che è pronta la rivoluzione.

Come racconta La Gazzetta dello Sport, la catena di sinistra potrebbe essere stravolta: Dimarco si candida fortemente al posto di Bastoni. A sinistra ci sarà finalmente (di nuovo) spazio per Robin Gosens dal 1'. Attenzione a Mkhitaryan: l'armeno può davvero partire da titolare ma al posto di Barella e non di Calhanoglu. Un'ipotesi che Inzaghi verificherà nell'allenamento di questa mattina.