Bayern-Inter, il supercomputer PREVEDE chi passa il turno

In vista della disputa delle partite valide per i quarti di finale di Champions League, spuntano le prime previsioni e analisi su queste gare con Bayern–Inter che per molti sarà una delle sfide con l’esito più incerto tra l’andata oggi a Monaco di Baviera e il ritorno mercoledì prossimo a Milano allo stadio Meazza.

Questo equilibrio sembra essere confermato anche dalle analisi statistiche di Opta e dal loro supercomputer che ha stabilito tutte le percentuali di passaggio del turno per tutte e quattro le partite di questo turno di Champions League. L’Inter risulta essere leggermente favorita sul Bayern Monaco.

Secondo questa previsione, i nerazzurri hanno il 51,5% di chance di qualificarsi alle semifinali contro il 48,5% dei bavaresi. Resta parecchio in bilico anche la sfida tra Arsenal e Real Madrid mentre per il PSG e il Barcellona sembra molto probabile la qualificazione al prossimo turno. Di seguito tutte le previsioni.