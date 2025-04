L’Inter guarda in casa Lazio. Il Messaggero: “Servono 40 milioni”

Negli anni scorsi gli affari di mercato tra Inter e Lazio sono stati parecchi e anche tra gli affari a parametro zero ce ne sono stati diversi che sono passati dalla maglietta nerazzurra a quella biancoceleste o viceversa. Secondo le ultime voci sulle trattative, Simone Inzaghi sta osservando proprio nella sua ex squadra per un rinforzo.

Come scritto quest’oggi da Il Messaggero, nella lista obiettivi dell’Inter sarebbe finito anche il nome di Nuno Tavares. Si tratta di un esterno mancino portoghese che è arrivato alla Lazio la scorsa estate dall’Arsenal e che nel girone d’andata aveva stupito tutti con delle grandi prestazioni e molti assist dalla fascia sinistra che dominava con potenza.

Nel girone di ritorno, invece, è stato fermato da alcuni problemi fisici ma secondo il quotidiano romano ciò non ha fermato l’interessamento dell’Inter. La richiesta che la Lazio fa per il cartellino di Tavares è di circa 40 milioni di euro: il 40% del totale dell’incasso il club biancoceleste dovrà poi girarlo nelle casse dell’Arsenal.