Calhanoglu obiettivo Bayern? Dalla Germania c’è la risposta

La scorsa estate una delle voci di calciomercato che più hanno circolato con frequenza in casa Inter è stata quella relativa all’interessamento del Bayern Monaco per Hakan Calhanoglu. Secondo alcuni rumours delle scorse settimane i bavaresi potrebbero tornare alla carica di nuovo al termine di questa stagione.

Il club tedesco, che stasera affronterà proprio l‘Inter nell’andata dei quarti di finale di Champions League, in estate saluterà una leggenda come Thomas Muller e quindi potrebbero pensare ancora al numero 20 nerazzurro. A questa ipotesi ha risposto il giornalista tedesco Nico Linner ai microfoni dei colleghi di Calciomercato.it.

La risposta del collega tedesco che lavora per la BILD è stata però molto chiara e fa tirare un sospiro di sollievo ai tifosi dell’Inter che amano Calhanoglu: “Non credo che in futuro se ne parlerà ancora, certi treni passano una sola volta. Penso che non succederà per motivi di età del giocatore e anche perché il Bayern è ben fornito nel suo ruolo”.