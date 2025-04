Zanetti: “Di Bisseck mi colpisce una cosa. Bayern-Inter…”

Intervistato dal quotidiano tedesco Sueddeutsche, Javier Zanetti ha parlato a poche ore dal match di andata dei quarti di finale di Champions League tra Bayern Monaco e Inter. Il vice presidente nerazzurro non si è sbilanciato su quello che sarà il risultato finale, ma si è detto convinto della qualità dei ragazzi di Simone Inzaghi. Da Bisseck a Lautaro Martinez, ecco le parti salienti della sua intervista:

FINALE ANTICIPATA – “Non so se possiamo parlare di finale anticipata. Ciò significherebbe ignorare una squadra come il Real Madrid, che da anni dimostra grande continuità in Champions League, o addirittura il Barcellona. Oppure il Paris Saint-Germain. Per me è stato tutt’altro che sorprendente che il PSG abbia recentemente eliminato il Liverpool. Luis Enrique sta facendo davvero un ottimo lavoro a Parigi. Ma tornando alla tua domanda: non c’è dubbio che Bayern e Inter siano due grandi squadre che si affrontano”.

LAUTARO – “Ho un ottimo rapporto con Lauti. Sono molto contento di tutto quello che sta vivendo in questo momento con l’Inter. Qui è diventato uno degli attaccanti più forti al mondo. È un attaccante molto completo che si identifica fortemente con l’Inter. E continua a rafforzare lo stretto legame che esiste tra l’Inter e tutta l’Argentina”.

BAYERN MONACO – ​”Il Bayern Monaco porta dentro di sé il DNA bavarese. È molto forte fisicamente, anche sui calci piazzati, con giocatori che possono fare la differenza in attacco. Prima che mi chiediate chi sia il favorito: mi aspetto una partita molto equilibrata in cui la concentrazione avrà un ruolo fondamentale”.

INTER – “È una squadra nel vero senso della parola, con un piano di gioco molto chiaro e che cerca di assumere il ruolo del protagonista principale in ogni partita. Abbiamo giocatori di qualità in ciascun reparto e un allenatore che sa come trasmettere le sue idee”.

BISSECK – “Fa il suo lavoro in modo eccellente. Ciò che più mi colpisce è la sua personalità, nonostante sia ancora molto giovane. Penso che questo dica molto sul suo carattere. Per me è chiaro: ha un grande futuro davanti a sé”.