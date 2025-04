InterSpac, Bergomi RIVELA: “La chat è ancora attiva”

Con il passaggio di proprietà da Suning a Oaktree dello scorso maggio 2024, il tema societario in casa Inter è passato decisamente in sordina rispetto agli anni precedenti. Una buona notizia per il club nerazzurro, considerate le ripetute turbolenze che avevano riguardato l’ormai ex proprietà cinese dal 2020 in avanti.

Tra i progetti nati per cercare di ristabilire la salute del club interista, era stato ideato anche il gruppo InterSpac, composto da tifosi e personalità legate al mondo Inter e capitanato dall’economista Carlo Cottarelli. Un’idea ispirata al modello tedesco che comprensibilmente ha perso quota con l’avvento dell’era Oaktree, ma che – come rivelato da Beppe Bergomi sulle pagine di Tuttosport – non è totalmente scomparso.

Queste le parole dell’ex nerazzurro: “Anche io facevo parte di quel gruppo radunato da Carlo e la chat su WhatsApp c’è ancora ed è attiva. I cinesi, all’epoca, non ci hanno neanche ascoltato, però io penso che possa essere un argomento interessante. C’è tanta gente innamorata delle proprie squadre che, con generosità, può dare una mano mantenendo una quota senza però che sia decisiva. E ritengo sia una cosa che possa essere utile in questi momenti di difficoltà”.