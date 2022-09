Dove vedere Inter-Bayern Monaco: diretta TV e streaming del match

Dopo la bruciante sconfitta contro il Milan nel Derby, l' Inter si prepara all'esordio in Champions League contro il Bayern Monaco . Il momento è delicato in casa nerazzurra, Inzaghi e la dirigenza lo sanno molto bene. Ma il tecnico si aspetta comunque una reazione di carattere da questo gruppo. Anche se l'impegno sarà davvero impegnativo: il Bayern Monaco è una macchina perfetta nella fase a gironi di Champions League solitamente.

Inter-Bayern Monaco sarà trasmessa in diretta tv da Sky Sport . I canali in cui il match sarà disponibile sono: Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport (canale 252). Oltre a Sky Sport, sarà possibile seguire la partita su Infinity+ .

In streaming, invece, Inter-Bayern Monaco sarà disponibile - per gli abbonati Sky - su Sky Go e NOW TV attraverso: cellulare, tablet, pc e notebook. Su Infinity, invece, sul sito tramite pc e notebook oppure con l'app grazie a tablet e smartphone.