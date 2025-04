Tutto pronto all’Allianz Arena, per Bayern Monaco-Inter, primo dei due big match dei quarti di finale di Champions League. Di seguito le formazioni ufficiali della gara in programma martedì 8 aprile alle 21.00, valida per la gara di andata, con il ritorno fissato per mercoledì 16 aprile.

Tutto confermato nell’Inter di Simone Inzaghi, con Carlos Augusto che partirà titolare al posto di Dimarco. In avanti, confermata la coppia Thuram-Lautaro Martinez. Di seguito le formazioni ufficiali di Bayern Monaco-Inter, gara che potrai seguire in diretta insieme a noi anche tramite la cronaca live.