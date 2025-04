Sorpresa Bayern: ECCO la novità clamorosa anti-Inter

Mancano pochi minuti al calcio d’inizio di Bayern Monaco-Inter, andata dei quarti di finale di Champions League, che potrebbe già dare segnali importanti in chiave qualificazione. Se Inzaghi è costretto a fare i conti con alcune assenze importanti, anche Kompany si ritrova con scelte praticamente obbligate e ha deciso di fare una scelta a sorpresa per quanto riguarda l’undici iniziale.

Il tecnico dei bavaresi, infatti, ha scelto di schierare dal primo minuto Raphale Guerreiro al posto di Thomas Muller, che alla vigilia sembrava essere il prescelto per sostituire l’infortunato Musiala. Il portoghese dovrebbe agire da trequartista, come confermato da Sky Sport.

Tuttavia, Guerreiro è da sempre un giocatore molto duttile, in grado di muoversi in diverse zone del campo. Non è da escludere, infatti, che possa abbassarsi sulla linea dei centrocampisti, agendo da mezz’ala e cambiando così lo schieramento tattico del Bayern Monaco.