Marotta SVELA il nuovo COLPO: “Sì, lo stiamo trattando”

Beppe Marotta è intervenuto ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dal calcio d’inizio di Bayern Monaco-Inter, scontro dell’Allianz Arena valido per l’andata dei quarti di finale di Champions League. Il presidente ha commentato l’imminente impegno dei nerazzurri.

Bayern Monaco-Inter, le parole di Beppe Marotta

MOTIVAZIONI – “L’Inter sta molto bene. Essere qui ci onora, è importante esserci al momento giusto e ci siamo. Ogni partita è una storia a sé, le motivazioni arrivano ai giocatori da soli in queste partite. Questo stadio, questo scenario sono uno spot positivo per il calcio. Speriamo di fare una bella figura”.

LUIS HENRIQUE – “Stiamo trattando Luis Henrique? Sì, è un buon giocatore. Ci sono tanti giocatori nel nostro taccuino, Ausilio e Baccin sono attivi. Poi al momento giusto faremo i ritocchi necessari. Oggi è troppo presto per arrivare a una conclusione”.

PROFILI ESPERTI – “Occasioni per big a zero? Per costruire una squadra vincente, devono esserci caratteristiche precise: i giovani, gli esperti, uno zoccolo duro di italiani da salvaguardare, il contenimento dei costi. Andiamo alla ricerca di diversi tipi di profili. Vogliamo ringiovanire la rosa e ridurre il monte ingaggi, ma non disdegnamo i profili esperti. La nostra linea guida è creare patrimonio, questo è l’obiettivo del prossimo calciomercato. Investimenti su giovani, che possono creare grandi prospettive”.