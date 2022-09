Il “mago dei muscoli” e un rientro anticipato: perché Lukaku è in Belgio

Romelu Lukaku si trova da diverse ore in Belgio, in accordo con l' Inter e lo staff medico. L'obiettivo di Big Rom è rientrare il prima possibile, senza correre alcun rischio. Per farlo, è volato in Belgio: lì, riferisce Tuttosport, l'attaccante sta svolgendo un lavoro di riabilitazione specifico.

Lukaku è andato in patria sia per farsi monitorare dallo staff della nazionale belga, in vista del Mondiale, sia per affidarsi al "mago dei muscoli" locale dal nome di Lieven Maesschalck. C'è la speranza che Big Rom possa già rientrare la prossima settimana per gli impegni contro Viktoria Plzen e Udinese ma non c'è certezza su questo. Intanto, arriva una buona notizia per Inzaghi: il C.T. Martinez è sempre più convinto di non convocare Lukaku per le due gare di Nations League contro Galles (22 settembre) e Olanda (25 settembre)