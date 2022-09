Il confronto Inzaghi-squadra e la mossa tattica: come giocherà l’Inter contro il Bayern

Inzaghi non le ha mandate a dire ai suoi giocatori

Il calendario dell'Inter non dà tregua ai nerazzurri e allora è meglio intervenire (duramente e subito). Così ha fatto Simone Inzaghi che, come racconta il Corriere dello Sport, ha usato toni duri, decisi nel confronto con la squadra di ieri. Il tecnico nerazzurro non le ha di certo mandate a dire ai suoi giocatori: si aspetta più responsabilità, più coraggio. Insomma, una scossa.