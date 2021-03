GdS – Inter, Bc Partners perde quota. Salgono le probabilità di una formula ibrida

Nel giorno di Torino-Inter, questa mattina la notizia di una possibile permanenza del gruppo Suning a Milano, con Steven Zhang sempre al timone della società, ha dato chiaramente un ulteriore spinta all’ambiente nerazzurro. Sebbene le voci sul futuro della proprietà non abbiano minimamente influito sul rendimento del gruppo nelle ultime settimane, sapere che da Nanchino si stia facendo di tutto pur di mantenere il controllo del club è pur sempre un aspetto che può dare ancor più morale alla squadra in vista del rettilineo finale che la separa dallo scudetto.

Come riferito questa mattina da La Gazzetta dello Sport, a tal proposito sta prendendo sempre più credibilità l’idea di un modello ibrido, costituito in parte da strumenti finanziari di debito e in parte di equity. In tal senso, il gruppo Suning dovrebbe prima passare da un nuovo finanziamento per rispettare le scadenze economiche di questo mese, e solo successivamente metterebbe in vendita una parte minoritaria delle quote del club. In questo ragionamento va quindi escluso il fondo Bc Partners, la cui offerta pari a 750 milioni non è riuscita ad avvicinarsi alla richiesta di un miliardo per l’acquisto della maggioranza dell’Inter.

