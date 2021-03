Lotta Scudetto, Zambrotta sicuro: “Conte non sbaglia quando è in testa, la vedo dura per Milan e Juventus”

Quella contro il Torino sarà una trasferta dura, in cui una vittoria può dire tanto. L’Inter continua la sua fuga in vetta alla classifica e spera anche in un passo falso del Milan per allungare in ottica corsa Scudetto. Di questo ed altro ha parlato Gianluca Zambrotta, ex difensore della Juventus e della nazionale italiana, raggiunto dai microfoni di Tuttosport.

Queste le sue parole: “Per lo Scudetto ci sono ancora diverse gare e scontri diretti. Una cosa è certa, Conte difficilmente sbaglia quando è in testa al campionato. E’ un vincente ed è molto bravo a tenere la squadra compatta sotto pressione. La vedo dura per Milan e Juventus. Miglior laterale in questo momento? Hakimi, è giovane e fortissimo”.

