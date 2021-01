Inter-Benevento, Conte squalificato? In campo Skriniar vero e proprio vice: guida e dà indicazioni ai compagni

Pronti-via e Inter subito in vantaggio sul Benevento. Sulla punizione di Eriksen infatti, Improta interviene in maniera non perfetta e insacca nella sua porta. Dopo le vittorie di Milan e Juventus, la gara di stasera diventa di fondamentale importanza per i nerazzurri, costretti a vincere per rimanere in scia dei rossoneri e lasciare distaccata la formazione di Pirlo. Inter, che deve far fronte ad un’assenza, precisamente quella di Antonio Conte.

Il tecnico pugliese infatti, espulso in occasione dell’ultima partita contro l’Udinese, sarà squalificato per due gare. Senza Conte in panchina, sembra sia Milan Skriniar a guidare in campo la squadra. Secondo quanto riportato dall’inviato a bordocampo di Dazn infatti, il difensore nerazzurro sarebbe un vero e proprio vice Conte in campo, chiedendo ai compagni di velocizzare la manovra e dando indicazioni per aiutare la squadra.

