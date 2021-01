Al termine del primo tempo di Inter-Benevento, chiuso 1-0 in favore dei nerazzurri grazie ad un autogol di Improta, Andrea Ranocchia si è concesso ai microfoni di Dazn prima di rientrare negli spogliatoi.

Ecco le sue parole: “Dobbiamo continuare così, far girare la palla, non aver fretta e segnare un altro gol perché la partita è in bilico. Fallo su Lapadula? Ha perso il tempo ed è caduto”.

