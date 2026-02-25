È il giorno dopo Inter-Bodo Glimt: i nerazzurri devono al più presto lasciarsi alle spalle l’eliminazione dalla Champions League per tornare a concentrarsi sul campionato e puntare a consolidare il vantaggio accumulato in classifica.

Secondo quanto riporta il giornalista Andrea Paventi di Sky, oggi la squadra di Chivu ha svolto un allenamento a ritmi ridotti ad Appiano Gentile; una seduta di scarico, con alcuni elementi che hanno terminato prima il lavoro.

Paventi ha descritto un clima disteso. “Anche i ritmi verbali dell’allenamento, da quello che sentiamo, sono un attimo più soft. Si tratta di una seduta di scarico già finita per alcuni giocatori come ad esempio Esposito, qualcun altro lavora ancora sul campo“, ha spiegato il giornalista.

Attenzione al ritorno di Calhanoglu. Sul rientro del centrocampista restano dei dubbi. Il turco aveva mostrato progressi recentemente, poi c’è stato un piccolo rallentamento e negli ultimi giorni non ha lavorato a pieno regime col gruppo. Secondo il collega, servono almeno tre allenamenti completi con i compagni per ottenere la convocazione. “I tempi per esserci col Genoa forse non ci sono ma bisognerà capire cosa ha fatto oggi e cosa farà domani quando ci sarà una vera e propria seduta di allenamento in vista della gara di sabato. I prossimi due allenamenti sono importanti. Per Lautaro invece se ne parla dopo il derby“, ha aggiunto.