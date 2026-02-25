VP Galatasaray: “Per Calhanoglu altro tentativo, e un giorno…”

Il Galatasaray non ha mai nascosto l’interesse per Hakan Çalhanoğlu e in un’intervista recente a La Gazzetta dello Sport, il vice-presidente del club, Abdullah Kavukcu, ha confermato il tentativo di mercato compiuto durante la sessione invernale e ha chiarito le intenzioni della società nei confronti del giocatore.

Il dirigente ha lasciato intendere che il club continuerà a seguire da vicino il centrocampista e che non è escluso un futuro approdo in Turchia, quando le circostanze lo permetteranno. Di seguito le sue dichiarazioni:

“Sì, abbiamo fatto un altro tentativo per Calhanoglu. C’è stato un confronto con i dirigenti dell’Inter, ma ci è stato detto che Hakan non sarebbe partito durante il mercato invernale.” L’Inter ha quindi rifiutato la cessione nell’ultima finestra di mercato.

“Non abbiamo mai nascosto il nostro interesse. Hakan è un’icona della nazionale turca e tifa Galatasaray. Non so quando, ma sono certo che un giorno lo vedremo giocare per noi.”