Dove vedere Inter-Genoa, diretta tv e streaming del match

Quando si gioca Inter-Genoa, 27^ giornata Serie A

Nuovo appuntamento di campionato per l’Inter di Cristian Chivu dopo il successo ottenuto lo scorso weekend in casa del Lecce. In settimana è arrivata anche l’eliminazione al playoff di Champions League per mano del Bodo Glimt: da ora, quindi, l’obiettivo Scudetto diventa ancora più centrale, a cominciare dalla partita contro il Genoa in programma sabato sera.

Inter-Genoa, dove vederla: DAZN o Sky?

Inter-Genoa verrà trasmessa sabato 28 febbraio alle ore 20:45 in diretta TV sia da DAZN che da Sky Sport. Sarà possibile seguire la gara scaricando l’app di DAZN su Smart TV, oppure attraverso una console di gioco o con dispositivi come Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.

Il match tra Inter-Genoa sarà disponibile anche in diretta streaming: gli abbonati potranno guardarla sul sito ufficiale di DAZN, oppure scaricando l’app su dispositivi come PC, tablet o smartphone. Gli abbonati DAZN che hanno attivato l’apposita opzione, inoltre, potranno seguire la partita sul satellite, sul canale ZONA DAZN. Lo streaming per gli abbonati Sky è invece possibile con l’app di Sky GO oppure con Now TV.