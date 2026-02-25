L’eliminazione dalla Champions League non è solo una ferita sportiva. Per l’Inter l’uscita prematura dall’Europa che conta ha anche un importante impatto economico.

Nelle ultime settimane l’Inter si giocava non solo il prestigio internazionale, ma anche una fetta fondamentale della propria sostenibilità economica. I risultati arrivati dal campo hanno spento il sogno europeo, e con esso una serie di entrate che il club aveva messo a budget a inizio stagione.

Il primo dato è quello più immediato: con il mancato passaggio agli ottavi di finale, l’Inter perde 11 milioni di euro garantiti dalla UEFA per l’approdo alla fase ad eliminazione diretta. Una cifra certa, già scritta nei conti previsionali del club, che ora viene completamente cancellata.

Ma il danno non finisce qui. L’eliminazione dalla Champions significa anche niente grandi notti europee a San Siro, e quindi niente botteghino. La stima è di circa 9 milioni di euro medi che sarebbero arrivati dagli incassi delle partite casalinghe della fase a eliminazione diretta: biglietti, hospitality, eventi corporate.

Facendo i conti, l’uscita dalla Champions costa all’Inter circa 20 milioni di euro complessivi.

“Anche se dovessimo uscire, l’aspetto bilancistico lo andremmo a rimediare in corsa. Non è assolutamente un problema“. Queste le parole del Presidente Giuseppe Marotta nel pre-partita di Inter-Bodo Glimt.



